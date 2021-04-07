В 20 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 20 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 109 291 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 47 989 зараженных, а остальные 61 302 человека – распределены по районам и городским округам региона.
Кстати, статистика смертности в регионе значительно снизилась. Количество смертей достигло отметки 2 908 - за последние сутки умерло ещё одиннадцать нижегородцев.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (8 787 человек) и на Бору (5 446 человек).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (107 человек) и Спасском районе (153 человека).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 11 776
Ленинский – 7 399
Советский – 6 783
Московский – 5 093
Канавинский – 4 925
Сормовский – 4 795
Приокский – 3 710
Нижегородский – 3 508
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