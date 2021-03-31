Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 31 марта 2021 года: Глеб Никитин вручил награды нижегородским медикам Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 01:00 31 марта 2021 года, только за последние сутки в регионе было выявлено 277 новых случаев заражения COVID-19. Так, общее число нижегородцев, зараженных коронавирусной инфекцией, достигло 107 169 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Согласно информации, число новых выздоровевших пациентов в области за последние сутки составило 353 человека. С начала пандемии коронавирус побороли уже 101 205 жителей Нижегородской области.

Кроме того, статистика смертности в регионе в последнее время значительно снизилась. Так количество смертей увеличилось до 2 833 — за последние сутки умерло ещё девять нижегородцев.

Статистика зараженных по коронавирусу на 31 марта Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (8 576 человек) и на Бору (5 348 человек).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (106 человек) и Спасском районе (146 человек).

Напомним, что сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил награды нижегородским медикам.

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