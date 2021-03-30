В 36 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 36 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 107 169 человек.
Кстати, статистика смертности в регионе значительно снизилась. Количество смертей достигло отметки 2 833 - за последние сутки умерло ещё девять нижегородцев.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (8 576 человек) и на Бору (5 348 человек).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (106 человек) и Спасском районе (146 человек).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 11 616
Ленинский – 7 286
Советский – 6 637
Московский – 5 010
Канавинский – 4 855
Сормовский – 4 626
Приокский – 3 645
Нижегородский – 3 459
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