В 36 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 36 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 107 169 человек.

Кстати, статистика смертности в регионе значительно снизилась. Количество смертей достигло отметки 2 833 - за последние сутки умерло ещё девять нижегородцев.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (8 576 человек) и на Бору (5 348 человек).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (106 человек) и Спасском районе (146 человек).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 11 616

Ленинский – 7 286

Советский – 6 637

Московский – 5 010

Канавинский – 4 855

Сормовский – 4 626

Приокский – 3 645

Нижегородский – 3 459

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