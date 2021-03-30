Ещё 277 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По данным на 30 марта 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 107 169 человек. За последние сутки было выявлено 277 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших нижегородцев за последние сутки составило 353 человека. С начала пандемии коронавирусом переболели 101 205 жителей региона.

Напомним, по числу заражений Нижегородская область занимает четвертое место в России. Выше находятся только Московская область (556 зараженных за сутки), Санкт-Петербург (719 зараженных за сутки) и Москва (1 291 зараженный за сутки).

Напомним, с 1 апреля возобновляется действие льготных проездных для нижегородцев старше 65 лет.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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