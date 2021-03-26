Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 26 марта 2021 года: количество смертей в регионе увеличилось до 2 782 Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 26 марта 2021 года, за последние сутки в Нижегородской области выздоровел ещё 381 человек с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее количество жителей региона, перенесших коронавирус, достигло 99 343 человека. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе было отмечено 331. Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 105 661 человек.

К сожалению, число умерших выросло до 2 782 человека, ещё одиннадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 26 марта Фото: Яндекс

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (11 439 человек) и Ленинский (7 225 человек) район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе (3 433 человека).

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс новые изменения в Указ о режиме повышенной готовности. В частности, с 1 апреля отменяется обязательная самоизоляция для нижегородцев старше 65 лет.

В связи с этим возобновится действие льготных проездных.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!