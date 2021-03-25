Ещё 331 нижегородец заразился COVID-19

По данным на 25 марта 2021 года, только за последние сутки в регионе было выявлено 331 новый случай заражения COVID-19. Так общее число нижегородцев, зараженных коронавирусной инфекцией, достигло 105 661 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Согласно информации, число новых выздоровевших пациентов в области за последние сутки составило 381 человек. С начала пандемии коронавирус побороли уже 99 343 жителя Нижегородской области.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (8 438 человек), на Бору (5 279 человек), а также в Павловском (2 849 человек) и Балахнинском (2 735 человек) районах.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 11 439

Ленинский – 7 225

Советский – 6 551

Московский – 4 978

Канавинский – 4 822

Сормовский – 4 548

Приокский – 3 583

Нижегородский – 3 433

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