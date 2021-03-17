В Нижнем Новгороде участились случаи схода льда с крыш на автомобили. Юрист рассказал, что делать в этом случае

Что делать, если на вашу машину упала глыба льда. Фото: Олег УКЛАДОВ

Каждую весну над автомобилистами Нижнего Новгорода в прямом смысле слова нависает угроза в виде снежных лавин и ледяных глыб, которые периодически падают с крыш. В этом году в Нижегородской области выпало рекордное количество снега, который коммунальщики не успевают чистить, в связи с чем актуальность проблемы возросла в разы. Только за последнее время несколько подобных случаев произошло в Нижнем Новгороде и Дзержинске, а в январе ледяная глыба рухнула сразу на несколько машин, припаркованных около здания МВД. В подобную неприятную ситуацию может попасть каждый, поэтому необходимо знать, как правильно действовать. О том, что делать, если в вашу машину прилетела ледяная глыба, «КП» рассказал юрист Александр Дейч.

1.Позвоните в полицию по номеру 112. Не передвигайте машину.

«В этом случае причинен ущерб имуществу, поэтому необходимо обращаться в правоохранительные органы. Полиция уже сама определит, кого к вам направить. Это может быть ГИБДД, наряд из дежурной части или, скорее всего, участковый», - говорит юрист.

2. Сфотографируйте поврежденный автомобиль.

«Все должно быть зафиксировано и запротоколировано. Можно даже снять видео, чтобы было видно, как стоял автомобиль, на парковке или где-то в другом месте. Все эти материалы пригодятся в дальнейшем», - поясняет Александр Дейч.

3. Заручитесь поддержкой свидетелей.

«Если рядом оказались люди, которые стали очевидцами произошедшего, возьмите с них номер телефона и другие данные», - рекомендует специалист.

4. Зарегистрируйте происшествие в полици.

Правоохранительные органы должны «закуспировать» ваше обращение, то есть записать информацию о случившемся в КУСП – книгу учета совершенных преступлений. Вам на руки обязаны дать талон-уведомление о принятии заявления.

«Когда это событие зарегистрируют в полиции, у вас будут правовые основания выяснить, кому принадлежит крыша и кто ответственный за уборку снега на ней», - пояснил эксперт.

5. Оцените ущерб.

«Для того, чтобы установить сумму ущерба, который был нанесен вашему автомобилю, обратитесь в независимую экспертную компанию – специалисты произведут расчет», - говорит юрист.

6. Направьте досудебную претензию в организацию, в чьем ведомстве находится крыша.

Не спешите сразу бежать в суд, попробуйте урегулировать ситуацию непосредственно с домоуправляющей компанией или ТСЖ. Ведь если территория небезопасна, но нет никаких предупреждений или ограждений, а вы не нарушили правила парковки, - то правда полностью на вашей стороне. В этом случае ответственность несут коммунальщики.

«Досудебную претензию можно писать в простой письменной форме – рассказываете все обстоятельства, когда и что произошло, прикладываете фотографии и результат оценки ущерба. Нередко ДУКи стремятся урегулировать этот вопрос в досудебном порядке, поскольку в противном случае с них кроме ущерба могут быть взысканы стоимость услуг адвоката, прочих судебных расходов и моральный вред», - комментирует Александр Дейч.

7. Если предыдущее действие не возымело результата или вы остались им недовольны, обратитесь в суд.

«Если на месте происшествия были предупреждающие таблички или сигнальные ленты, то ситуация спорная. Здесь решение уже на усмотрение суда. Решения по данным делам выносятся самые разные: иногда назначают выплату в полном объеме, иногда – частично или отказывают вовсе. Очень часто домоуправляющие компании не соглашаются в суде с доводами экспертов, и тогда приходится делать судебную экспертизу, которая устанавливает стоимость причиненного ущерба» - говорит эксперт.