Наледь сошла на автомобили рядом с отделом полиции в Нижнем Новгороде. ФОТО: Криминальная хроника- НН

Внезапная оттепель создала дополнительные проблемы для жителей улицы Совнаркомовской. Там прямо рядом с отделом полиции сошла наледь, накрывшая сразу несколько автомобилей.

- На улице Совнаркомовской наледь упала с крыши здания полиции и повредила машины сотрудников, - сообщила «Криминальная хроника - НН».

В результате происшествия пострадали четыре машины. ФОТО: Криминальная хроника - НН

Вскоре эту информацию подтвердили и официальные органы. По данным полиции, наледь повредила сразу четыре автомобиля.

В настоящее время обстоятельства инцидента устанавливаются. ФОТО: "Криминальная хроника - НН"

- Днем 25 января в отдел полиции № 2 поступило сразу несколько сообщений о повреждении автомобилей в результате схода наледи с крыши административного здания по улице Совнаркомовская, - рассказали «Комсомолке» в ГУ МВД по Нижегородской области. - Заявители сообщили, что в результате инцидента были повреждены четыре легковых транспортных средства. В настоящее время обстоятельства инцидента устанавливаются.