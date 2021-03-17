«Машина в хлам!»: Ледяная глыба рухнула на BMW в центре Нижнего Новгорода

Удар пришелся на переднюю часть автомобиля. Фото: Нижний Новгород без цензуры

В Нижегородскую область пришло долгожданное потепление, поэтому участились случаи схода с крыш снега, который не успевают чистить коммунальщики. Недавно снежная лавина сошла на автомобиль в одном из дворов Дзержинска, а сегодня пострадала иномарка в центре Нижнего Новгорода.

Владелец BMW, припарковавший машину в одном из дворов на улице Новой, по возвращении нашел ее в плачевном состоянии. За время его отсутствия иномарку завалило рухнувшей с крыши снежно-ледяной массой. Удар пришелся на переднюю часть, в результате чего лобовое стекло растрескалось на мелкие части, а капот оказался продавлен. Снимки побитой снегом BMW были опубликованы в группе «Нижний Новгород без цензуры».

Повреждены капот и лобовое стекло. Фото: Нижний Новгород без цензуры

«Вот так сошел снег с крыши, машина разбита в хлам!» - написал автор поста.

Местные жители говорят, что снег сейчас падает с крыш здесь регулярно: так, что страшно ходить.

«Сколько я писала про эту Новую, опасно ходить по ней, приходится местами по проезжей части обходить, реакций не последовало. Ладно хоть не на голову кому-нибудь свалилось», – говорит Ирина Самарина.