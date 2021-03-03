Снежная глыба рухнула с крыши на автомобиль в Дзержинске

Снежная масса продавила крышу, капот и лобовое стекло. Фото: паблик "Плохие новости Дзержинск"

В неприятную ситуацию попал владелец вишневой «Рено», заехавший вчера во двор дома №4 по улице Гагарина. Там с крыши дома сошла снежная лавина, и глыба рухнула прямо на автомобиль. Под тяжестью подтаявшего снега кузов иномарки помялся. Повреждены как минимум капот, крыша и лобовое стекло транспортного средства.

Снежная лавина сошла с крыши из-за потепления. Фото: паблик "Плохие новости

В администрации города Дзержинска пояснили, что сход снежных масс связан с перепадом температур и накопившегося на крыше здания снега. В мэрии заявили, что крышу дома частично освобождали от наледи 27 февраля. После инцидента с машиной на крышу дома сразу отправили альпинистов для очистки от снега.

«Возмещение ущерба владельцу пострадавшего автомобиля будет произведено в соответствии с законодательством. Со своей стороны администрация города Дзержинска совместно с Дзержинским отделом государственной жилищной инспекции Нижегородской области усил