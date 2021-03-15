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Дом. Семья15 марта 2021 17:27

Волк или собака? В Госохотнадзоре рассказали, кого снял на видео житель Шахуньи

На днях в интернете появилось видео, на котором похожий на волка зверь бегает среди жилых домов. Вокруг ролика сразу разгорелись жаркие споры
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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Видео из Шахуньи стало предметом жарких споров в интернете.

Фото: принтскрин видео.

На севере Нижегородской области новая напасть: не успели утихнуть «волчьи» страсти в Сяве и Урене, как тревожные новости о появлении волков рядом с жилищем человека пришли из Шахуньи. На днях в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлен зверь, очень похожий на волка. Он бегает по частному сектору, но к оператору, снимавшему его на камеру, остался равнодушен. Вскоре в подобных постах стала мелькать жуткая фотография растерзанной собаки, которую якобы загрыз здесь этот волк.

В соцсети вокруг этого видео разгорелись жаркие баталии: одни утверждали, что это точно волк, другие доказывали, что это собака. Пока нижегородцы спорили в интернете, специалисты Госохотнадзора выехали в Шахунью, чтобы на месте проверить, действительно ли там меж жилых домов свободно бегают волки. Как выяснилось, это и волк, и собака в одном лице.

«На видео запечатлен волкособ - гибрид волка и собаки, которого содержит местный житель. Таким образом, меры по регулированию численности хищника проведены быть не могут. Материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы», - рассказали «КП» в Госохотнадзоре.

То есть получается, что у полудикого зверя есть хозяин, который и должен за него отвечать. Но почему-то вопреки закону и здравому смыслу волкособ разгуливает совершенно свободно, без какого-либо намордника. Более того, это не единственный волкособ, их у мужчины, как выяснилось, несколько.

«С владельцем животного будет проведена разъяснительная беседа о требованиях законодательства к содержанию и выгулу домашних животных. Также установлено, что все его волкособы не прививалось от бешенства, а также не зарегистрированы в государственной ветеринарной службе», - пояснили в Госохотнадзоре.

Информация по факту нарушения ветеринарного законодательства направлена в Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Что касается фотографии растерзанной собаки, то, как сообщили в Госохотнадзоре, она была сделана давно на территории поселка Сява, когда туда действительно повадились ходить волки и нападать на домашних животных. «Комсомолка» писала, как жители поселка спасаются от стаи хищников.

Живой уголокКАРТИНА ДНЯ