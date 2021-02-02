Волки, державшие в страхе жителей Шахунского района, ушли в кировские леса - Госохотнадзор

Волки, державшие в страхе жителей Шахунского района, ушли в кировские леса. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Стая волков, которая терроризировала жителей Шахунского района, ушла в сторону соседней Кировской области. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщили в комитете Госохотнадзора Нижегородской области.

Напомним, серые хищники повадились регулярно наведываться в поселок Сява и пугать местное население. Они приходили даже среди белого дня и задирали собак и других животных. Жители поселка лишний раз боялись выйти на улицу, а чтобы хоть как-то обеспечить свою безопасность, носили с собой петарды.

Для отстрела волков здесь планировалось организовать коллективную охоту, как месяц назад в Уренском районе, когда охотникам удалось добыть шесть серых хищников. Однако необходимость в этом отпала: как заверили нас в Госохотнадзоре, волки ушли сами.

«Сегодня стало известно, что волки покинули территорию поселка и, по прогнозам, направились в сторону Кировской области. Кировские специалисты предупреждены о потенциальной угрозе», - рассказали «Комсомолке» в ведомстве.

Кстати, волки способны развивать скорость до 60 километров в час и преодолевать за ночь расстояния в 80 километров.

Специалисты комитета подчеркнули, что ситуация с появлением волков в населенных пунктах Шахунского района находится на контроле, регулярно ведется мониторинг, ежедневно поддерживается связь с местными охотоведами.

Обо всех случаях появления хищников в населенных пунктах необходимо сообщать по телефону 112.

КСТАТИ

Для того чтобы получить разрешение на добычу волка в общедоступных охотничьих угодьях, необходимо иметь охотничий билет, право на ношение оружия и разрешение на добычу пушных видов животных (оплатить госпошлину в размере 650 рублей). Для охоты в закрепленных охотничьих угодьях необходимо обратиться в местные охотобщества. Так, например в р.п. Сява охоту организует ООО «Междуречье».