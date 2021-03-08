Анджелина Джоли, Ирина Шейк и принцесса Диана: На кого похожи известные женщины Нижнего Новгорода

Вице-миссис «Земной шар» Юлия Ступишина и актриса Анджелина Джоли.

Специально к 8 марта «Комсомолка» подготовила ТОП-10 знаменитых женщин Нижнего Новгорода и с помощью приложения starbyface выяснила, на кого из мировых звезд похожи наши красавицы. Среди них известные телеведущие, чиновницы, спортсменка, дизайнер, предприниматель.

Наталья Суханова

Первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова и канадская актриса Сара Гадон.

Музеи, библиотеки, выставки, культурные мероприятия – это все на ее хрупких плечах. Первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова – яркая блондинка, мать двоих сыновей. В сфере нижегородской культуры работает уже десять лет, но могла бы с легкостью сыграть роль в кино. По оценке приложения, Наталья Суханова очень похожа на канадскую актрису Сару Гадон, известную по фильмам «Опасный метод» и «Космополис». Кстати, на днях у Натальи Евгеньевны был день рождения, с чем ее и поздравляем.

Юлия Ступишина

Вице-миссис «Земной шар» Юлия Ступишина и секс-символ планеты Анджелина Джоли.

Вице-миссис «Земной шар», «Миссис Россия-2016» - жгучая брюнетка, не так давно во второй раз ставшая мамой: в прошлом году у Юлии родилась прекрасная дочка Оливия. В инстаграме Юлии 177 тысяч подписчиков, с которыми она делится советами по правильному питанию, рецептами красоты и рекомендациями по воспитанию детей. Поклонники то и дело пишут, что она очень похожа на Анджелину Джоли – знаменитый секс-символ планеты. А что? Уверены, Юлия бы прекрасно справилась с ролью Лары Крофт и дала бы фору многим голливудским звездам на красной дорожке.

Ольга Рыхлова-Парле

Дизайнер Ольга Рыхлова-Парле и принцесса Диана.

Председатель Союза дизайнеров России в Нижегородской области, супруга телеведущего Романа Скуднякова – персона в Нижнем Новгороде известная. Дизаи нер бренда Ola Parle, в конце прошлого года она открыла первый в городе Дом моды. Ольга – миловидная блондинка, обладающая естественной красотой и необычайной женственностью. По данным приложения, ее знаменитым двойником является принцесса Диана. Легендарная леди Ди всегда выглядела безупречно, при этом любила эксперименты в одежде и периодически нарушала строгий дресс-код британской королевской семьи.

Дарья Шкурихина

Олимпийская чемпионка Дарья Шкурихина похожа на канадскую актрису и модель Шей Митчелл.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта Дарья Шкурихина оказалась похожей на канадскую актрису и модель Шей Митчелл, известную как исполнительница одной из главных ролей в американском телесериале «Милые обманщицы». Обе девушки – брюнетки с красивой улыбкой, даже рост у них почти одинаковый (разница в 2 см). Митчелл сделала успешную модельную карьеру, Дарья – блистательную спортивную.

Наталия Казачкова

Исполнительный директор «Нижегородского водоканала» Наталия Казачкова и американская актриса Кэти Сагал.

С 2020 года Наталия Казачкова занимает пост исполнительного директора «Нижегородского водоканала», но многие нижегородцы больше запомнили ее как бывшего министра инвестиционной политики Нижегородской области. Еще бы, Наталия Владимировна была настоящей звездочкой областной администрации. Согласно заключению приложения, из всех знаменитостей Наталия Казачкова больше похожа на американскую актрису Кэти Сагал, получившую в 2011 году премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телесериале «Сыны анархии». Конечно, у Наталии и Кэти существенная разница в возрасте (американка почти на 20 лет старше), но тем не менее, сходство можно увидеть невооруженным глазом. Скулы, овал лица, разрез глаз, губы и даже прическа – вот чем похожи эти прекрасные женщины.

Ирина Зрячева

Телеведущая Ирина Зрячева и легенда Голливуда Элизабет Тейлор.

Бессменная ведущая телекомпании «Волга», которую знает, наверное, каждый нижегордец. Ее можно увидеть в эфире программ «Послесловие», «Новости», «Жилищная Кампания», «Область Закона». «Не всегда просто, зато нескучно!» - говорит о своей работе Ирина. От нее всегда исходит позитив и оптимизм. Несмотря на свой напряженный график, она всегда отлично выглядит – настолько, что обнаруживается сходство с легендой Голливуда Элизабет Тейлор, трижды удостоенной премии «Оскар». Элизабет Тейлор стала настоящей королевой кинематографа, Ирина Зрячева – иконой нижегородского телевидения.

Татьяна Локтева

Телеведущая Татьяна Локтева и американская актриса Анна-София Робб.

Еще одна ведущая, любимая нижегородскими телезрителями. Представить без нее программу «Вести – Приволжье» просто невозможно, ведь она ведет ее с 2003 года. Хрупкая обаятельная блондинка с очаровательной улыбкой, Татьяна увлекается фотографией и футболом. По данным приложения, нижегородская телеведущая похожа на 27-летнюю американскую актрису Анну-Софию Робб, которая еще будучи подростком получила награду за роль в фильме «Мост в Терабитию» как лучшая молодая актриса. Действительно, что-то общее между девушками есть: например, овал лица, улыбка, цвет волос и лучистый взгляд.

Ольга Подуздикова

Глава управления по туризму Нижнего Новгорода Ольга Подуздикова и американская актриса Кэндис Кинг.

Еще одна известная блондинка Нижнего Новгорода. В 2020 году была назначена главой управления по туризму Нижнего Новгорода, до этого работала в департаменте культуры и пресс-службе администрации. По данным приложения, Ольга похожа на американскую актрису Кэндис Кинг, сыгравшую роль в телесериале «Дневники вампира». Посмотрите на фото: сходство, как говорится, налицо.

Ольга Петрова

Министр образования Нижегородской области Ольга Петрова и американский сценарист Нора Эфрон.

Министром образования Нижегородской области Ольга Петрова назначена совсем недавно, до этого она занимала пост проректора по учебной работе института экономики и предпринимательства ННГУ. На роль ее звездного двойника больше всего подходит Нора Эфрон - американский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер. Ею написаны сценарии фильмов «Вам письмо», «Отбой», «Колдунья» и других. Несмотря на солидную разницу в возрасте, нижегородский министр и американский сценарист действительно похожи.

Любовь Сватковская

Бизнесвумен Любовь Сватковская и супермодель Ирина Шейк.

Супруга депутата Госдумы Дмитрия Сватковского, владелица элитного салона красоты в центре Нижнего Новгорода и просто красивая женщина. В инстаграме Любовь делится с подписчиками моментами личной жизни и работы, дает рекомендации по уходу за собой. В ее личном блоге огромное количество фотографий в различных образах. На некоторых снимках роскошная брюнетка Сватковская уж очень похожа на знаменитую супермодель Ирину Шейк. Впрочем, смотрите сами.

Редакция «КП - Нижний Новгород» от всей души поздравляет своих читательниц с Международным женским днем и желает любви, красоты, тепла и отличного настроения!

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