Известные телеведущие, политики и бизнесмены Нижнего Новгорода – в своей подборке «Комсомолка» собрала самых харизматичных мужчин города. Как оказалось, многие из них запросто сойдут за голливудских актеров и мировых чемпионов. Чтобы доказать это, мы через специальное приложение сравнения лиц starbyface.com нашли их звездных двойников. Представляем наш ТОП-10 самых харизматичных мужчин Нижнего Новгорода.Роман СкудняковВедущий программы «Без галстука» Роман Скудняков по праву считается одним из самых ярких и красивых мужчин Нижнего Новгорода. В прошлом пресс-секретарь губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева сейчас Роман является специальным представителем ГК «Росатом» в ПФО и продолжает вести свою авторскую программу. При всем при этом Роман Скудняков мог бы запросто сделать себе карьеру и в Голливуде – согласно данным приложения, он весьма похож на американского актера Райана Эгголда. Он известен своими ролями в сериалах «90210: Новое поколение» и «Черный список».Давид Мелик-ГусейновМинистр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов за время пандемии коронавируса стал одной из самых медийных персон в регионе. Посещение красных зон, онлайн-педсоветы, прямые трансляции в интернете – ничто из этого не обходится без первого зама губернатора. Весьма активен он и в соцсетях. Ярый сторонник здорового образа жизни он нередко делится своими фотографиями с пробежек. Такая тяга к спорту не могла не сказаться на внешности министра – согласно данным приложения, он сильно смахивает на звезду фильма «Люди икс» и «Дети шпионов» Алана Камминга.Дмитрий СватковскийБывший заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский по праву считается одним из самых ярких политиков региона. Чемпион Олимпийских игр 2000 года по современному пятиборью он всегда слыл весьма харизматичным мужчиной. Впрочем, и сейчас, являясь депутатом Госдумы, политик регулярно напоминает о себе. К сожалению, пока только на российском уровне. А ведь мог бы заявить о себе и на международной арене – например, сыграть…Джеймса Бонда. По крайней мере, приложение обнаружило в нем явное сходство с красавчиком Дэниэлом Крейгом, сыгравшим агента 007.Андрей ВовкИзвестный журналист Андрей Вовк, до недавнего времени занимавший пост редактора «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде», сейчас пробует себя на телевидении. Его программа «Около кремля» освещает главные политические события региона. Примерно об этом же он пишет и в своем телеграмм-канале. А ведь мог бы отойти от политики и заявить о себе…в режиссуре. По крайней мере, по данным приложения, его легко перепутать с чилийским режиссером Пабло Ларраином.Александр РезонтовА вот известному телеведущему Александру Резонтову, бессменному автору «Послесловие», напротив прямая дорога в политику. Причем…во французскую. По оценке приложения, он мог бы с легкостью заменить Эмманюэля Макрона. А что? Александр Резонтов действительно считается настоящей иконой нижегородского телевидения. Можно расширять горизонты!Александр ФирстовДругому нижегородскому телеведущему Александру Фирстову – звезде телеканала «Россия 1» - менять страну не придется. А вот над сменой рода деятельности можно задуматься. Согласно оценке приложения, он просто вылитый Филипп Киркоров. Хоть сегодня на гастроли!Александр ИльинИзвестный нижегородский бизнесмен, владелец сети ресторанов Александр Ильин тоже может оставить в стороне кухню. Согласно оценке приложения ему прямая дорога в Голливуд, ведь он просто вылитый Дэниэл Болдуэн – хоть и заметно моложе. Впрочем, сбросить пару десятков лет не мешало ни одной голливудской звезде.Александр СедовИзвестный нижегородский журналист Александр Седов также считается одним из признанных нижегородских красавцев. Еще и славится своим чувством юмора. К слову, оно бы ему весьма пригодилось и в его…кинокарьере. Согласно данным приложения, он мог бы запросто подменить американского актера Колина Игглсфилда, известного по фильмам «Все мои дети», «Мелроуз-Плейс» и «Жених напрокат».Михаил ВарнаковА вот известному нижегородскому хоккеисту Михаилу Варнакову менять сферу деятельности не пришлось бы. Разве что чуть-чуть. Его звездный двойник - Дерек Карр – считается признанной звездой американского футбола и защитником Национальной футбольной лиги «Налетчики Лас-Вегаса». Так что вместо клюшки ему было бы достаточно взять овальный мяч.Роман БеагонНынешний глава городского департамента культуры Роман Беагон долгие годы был одним из самых ярких шоуменов и ведущих Нижнего Новгорода. Однако сейчас его жизнь целиком и полностью связана с политикой. Он не раз становился финалистом конкурса «Команда правительства» и «Лидеры России». А ведь мог бы тоже податься в киноиндустрию. По крайней мере, его звездного двойника мы отыскали именно там. Адам Голдберг является главной звездой фильма Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана».