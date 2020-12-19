Ольга Подуздикова возглавила управление по туризму Нижнего Новгорода

Ольга Подуздикова назначена главой управления по туризму Нижнего Новгорода. К своим обязанностям она приступила с 17 декабря. Об этом она сообщила на своей странице в фейсбук.

В качестве главы управления по туризму Ольга Подуздикова уже успела поучаствовать в целом ряде мероприятий. Одним из них стало заседание Комитета по туризму при ТПП Нижегородской области.

- Впервые выступать на заключительном в уходящем году заседании Комитета по туризму при ТПП Нижегородской области, где собираются лучшие эксперты в области туризма - это, как запрыгивать на ходу, в идущий мимо станции поезд - волнительно, драйвово и немного страшно, - поделилась она на своей странице в соцсети. - Но я зря волновалась - меня приняли тепло и радушно. Мы говорили о том, как привлечь в Нижний Новгород накануне его 800-летия больше туристов, сделать их пребывание незабываемым, и влюбить в наш прекрасный город.