В Нижнем Новгороде простились с семьей, убитой садовником-гастарбайтером. Фото: Маргарита КИРЬЯНОВА

В Нижнем Новгороде сегодня простились с семьей, убитой в поселке Кудьма садовником-гастарбайтером. Напомним, жуткая трагедия произошла там 28 февраля. В собственном доме были обнаружены убитыми двое пенсионеров, их дочь и шестилетний внук. Главным подозреваемым в совершении этого преступления оказался их 26-летний садовник Шарафоддин Амиров. Сразу после убийства он с целой котомкой ценностей бросился в бега. Задержать его удалось только спустя несколько часов уже во Владимирской области. Сейчас он уже арестован сроком на два месяца. Расследование громкого уголовного дела продолжается.

Преступник не пощадил даже малыша. Фото: СОЦСЕТИ

А в Нижнем Новгороде тем временем простились с жертвами страшного убийства. Церемония прощания с ними прошла сегодня в ДК «Железнодорожник». Место прощания было выбрано неслучайно – 63-летний Анатолий Королев 20 лет проработал на железной дороге. В последние годы он занимал пост начальника дирекции связи РЖД. Собираться возле ДК народ начал с самого утра.

- Он был человеком порядочным, знающим, дельным. Очень справедливым, - поделилась нижегородка, много лет проработавшая вместе с Анатолием Королевым. - Относился к людям и своим работникам уважительно. Представить такое зверство, которое с ними произошло, невозможно. Все домыслы о том, что они могли как-то спровоцировать то, что с ними случилось, - это отговорки. Это были лишь зверство и алчность.

В собственном доме были обнаружены убитыми двое пенсионеров, их дочь и шестилетний внук. Фото: СОЦСЕТИ

Слова соболезнования выразили семье и со стороны РЖД. Там уже пообещали помочь родственникам погибших.

- Анатолий Николаевич хорошо знал эксплуатационную деятельность, умел грамотно руководить коллективом, пользовался огромным авторитетом среди коллег, - рассказали на РЖД. - Высокая степень личной ответственности за порученное дело позволяла надёжно работать вверенному предприятию в аварийных и нестандартных ситуациях, работать без браков.

Многие из пришедших на церемонию прощания знали погибших лично, другие – только недавно узнали о случившейся трагедии из СМИ. Однако все они сходятся в одном – такое чудовищное преступление даже трудно вообразить. Сейчас в мотивах преступления разбираются следователи.

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