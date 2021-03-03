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В Нижнем Новгороде простились с семьей, убитой садовником-гастарбайтером

На прощание с ними пришли сотни нижегородцев
Маргарита КИРЬЯНОВА
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В Нижнем Новгороде простились с семьей, убитой садовником-гастарбайтером.

В Нижнем Новгороде простились с семьей, убитой садовником-гастарбайтером.

Фото: Маргарита КИРЬЯНОВА

В Нижнем Новгороде сегодня простились с семьей, убитой в поселке Кудьма садовником-гастарбайтером. Напомним, жуткая трагедия произошла там 28 февраля. В собственном доме были обнаружены убитыми двое пенсионеров, их дочь и шестилетний внук. Главным подозреваемым в совершении этого преступления оказался их 26-летний садовник Шарафоддин Амиров. Сразу после убийства он с целой котомкой ценностей бросился в бега. Задержать его удалось только спустя несколько часов уже во Владимирской области. Сейчас он уже арестован сроком на два месяца. Расследование громкого уголовного дела продолжается.

Преступник не пощадил даже малыша.

Преступник не пощадил даже малыша.

Фото: СОЦСЕТИ

А в Нижнем Новгороде тем временем простились с жертвами страшного убийства. Церемония прощания с ними прошла сегодня в ДК «Железнодорожник». Место прощания было выбрано неслучайно – 63-летний Анатолий Королев 20 лет проработал на железной дороге. В последние годы он занимал пост начальника дирекции связи РЖД. Собираться возле ДК народ начал с самого утра.

- Он был человеком порядочным, знающим, дельным. Очень справедливым, - поделилась нижегородка, много лет проработавшая вместе с Анатолием Королевым. - Относился к людям и своим работникам уважительно. Представить такое зверство, которое с ними произошло, невозможно. Все домыслы о том, что они могли как-то спровоцировать то, что с ними случилось, - это отговорки. Это были лишь зверство и алчность.

В собственном доме были обнаружены убитыми двое пенсионеров, их дочь и шестилетний внук.

В собственном доме были обнаружены убитыми двое пенсионеров, их дочь и шестилетний внук.

Фото: СОЦСЕТИ

Слова соболезнования выразили семье и со стороны РЖД. Там уже пообещали помочь родственникам погибших.

- Анатолий Николаевич хорошо знал эксплуатационную деятельность, умел грамотно руководить коллективом, пользовался огромным авторитетом среди коллег, - рассказали на РЖД. - Высокая степень личной ответственности за порученное дело позволяла надёжно работать вверенному предприятию в аварийных и нестандартных ситуациях, работать без браков.

Многие из пришедших на церемонию прощания знали погибших лично, другие – только недавно узнали о случившейся трагедии из СМИ. Однако все они сходятся в одном – такое чудовищное преступление даже трудно вообразить. Сейчас в мотивах преступления разбираются следователи.

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