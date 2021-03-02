«Мама привила дочке любовь к лошадям»: Знакомые рассказали о семье, убитой в Нижнем Новгороде садовником-гастарбайтером

Знакомые рассказали о семье, убитой в Нижнем Новгороде садовником-гастарбайтером. Фото: СОЦСЕТИ

Чудовищное убийство целой семьи в Нижнем Новгороде продолжает оставаться одной из главных криминальных тем. Напомним, 28 февраля в поселке Кудьма были найдены убитыми двое пенсионеров, их дочь и шестилетний внук. Главным подозреваемым оказался их работник, 26-летний Шарофиддин Амиров. Сразу после убийства он ограбил коттедж и пустился в бега. Задержать его удалось только спустя несколько часов уже во Владимирской области. Сейчас его допрашивают следователи, а нижегородцы все еще не могут поверить в случившееся. Многие знали убитую семью Малаховых лично и не могут смириться с этой трагедией.

- В нашу школу девочка прибыла в сентябре 2020 года, - рассказала «Комсомолке» директор Кудьминской школы Галина Канатьева. – Мы сразу познакомились с мамой. Это очень доброжелательная и положительная семья. Никаких проблем с ними никогда не было – всегда откликнутся, помогут. Девочка сейчас учится в восьмом классе – учится очень хорошо, сплошные четверки-пятерки. Еще и конным спортом занимается.

Знакомые до сих пор не могут поверить, что Елены больше нет. Фото: СОЦСЕТИ

По словам знакомых, эту любовь к лошадям привила ей сама Елена. Она тоже занималась конным спортом и обожала лошадей. По жуткому стечению обстоятельств, именно эта любовь к лошадям и спасла 13-летней девочке жизнь – в момент убийства она находилась на занятиях конным сортом. Окажись она дома, преступники не пощадили бы и ее.

Стоит отметить, что мама с дочкой вообще были неразлучными, как подружки – вместе путешествовали, вместе занимались конным спортом, вместе ходили на танцы.

- Елена очень красиво танцевала, я видела несколько раз, - рассказала «Комсомолке» знакомая Елены Татьяна. – У нее была поразительная грация! Честно скажу, я всегда ею восхищалась – красивая, жизнерадостная и очень открытая! Даже не могу поверить, что ее не стало.

Убийцы не пощадили даже 6-летнего малыша. Фото: СОЦСЕТИ

Елена действительно была настолько молода душой, что с удовольствием подхватывала все увлечения детей. Эту ее природную любознательность унаследовал 6-летний сынишка, тоже убитый в тот страшный день.

- Это была очень хорошая семья – добродушные и благожелательные, - поделилась воспитательница детского сада, который посещал малыш. – Мальчик ко не в группу ходил с сентября. Это был очень добрый и способный мальчик. Вечная память ему и всей семье! Очень жалко их всех!

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