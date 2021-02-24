Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 24 февраля 2021 года: 10 нижегородцев скончались за сутки от COVID-19

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 24 февраля 2021 года: 10 нижегородцев скончались за сутки от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 409 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 94,6 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 94 610.

При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 86 642 человека. За последние сутки выписали 351 нижегородца.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 10 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 2 392 нижегородца. Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, ранее мы сообщали, что нижегородские бани получат "коронавирусные" субсидии.

Кроме того, глава Нижегородского региона Глеб Никитин опроверг слухи о принудительной вакцинации от ковида.

А на спортивных трибунах возросла дозволенная заполняемость.

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