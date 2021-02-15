Голубые собаки из Дзержинска пробудут в ветклинике еще неделю. Фото: Алексей Ганин

Голубые собаки, обнаруженные на днях на дзержинском предприятии, пробудут в ветеринарной клинике еще как минимум неделю. Об этом сообщили в мэрии города химиков со ссылкой на ООО «Зоозащита-НН», специалисты которого сейчас наблюдают за цветными четвероногими.

«Мы уже провели животным первичные анализы. Общий анализ крови и кала у всех нормальный, в том числе и биохимия, - сообщил директор ООО «Зоозащита-НН» Владимир Гройсман. - Собаки будут находиться под наблюдением еще как минимум неделю. Всем животным будет оказана необходимая помощь в полном объеме».

Напомним, семь синих собак заметили на территории предприятия «Дзержинское оргстекло» на прошлой неделе. Что стало причиной окрашивания шерсти, сейчас пытаются выяснить специалисты, которые 13 февраля отловили собак с территории «Оргстекла» и привезли их в клинику.

- Судя по всему, пигмент попадал внутрь, однако до проведения диагностики и лабораторных исследований нет оснований предполагать, что он негативно сказывается на здоровье, - рассказали ветеринары

В клинике собакам сделают все необходимые прививки и стерилизуют, после чего выпустят на прежнее место обитания.