В этом году в Нижнем Новгороде стоит по-настоящему суровая зима, нередко температура опускается до -25 градусов, а то и ниже. В связи с этим в природе возникают различные удивительные явления: в последнее время часто стали появляться в небе эффект гало, зимняя радуга, световые столбы.Минувшая ночь снова подарила нижегородцам возможность восхититься красотой ночного неба: сегодня был мороз под -30 градусов, и в небе над городом вырос «световой лес». Свидетелем необычного явления стала жительница Автозаводского района Ирина Семина.«Около полуночи я выглянула в окно и увидела эту красоту: по всему горизонту в небо уходили лучи света. Это завораживающее зрелище! Они то становились ярче, то опять тускнели. Погода была безветренная – дым из труб шел вверх. А когда подул ветер, все световые столбы исчезли. Получается, я их наблюдала около 15 минут», - делится с «Комсомолкой» впечатлениями нижегородка.Световые столбы – удивительное атмосферное явление. Чаще всего его можно увидеть при низких температурах: лучи, исходящие от источника света, преломляются в кристалликах льда, которые находятся в воздухе, и дают такой красивый визуальный эффект.