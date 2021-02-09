Сегодня, 9 февраля, в Нижнем Новгороде и области вновь наблюдалось редкое природное явление – радужный ореол вокруг солнца. Десятки нижегородцев восхитились красотой гало-эффекта и опубликовали фотографии увиденного в социальных сетях.Необычное атмосферное явление было замечено на ясном небе во второй половине дня. Некоторые горожане увидели гало-эффект впервые и серьёзно удивились такому небесному чуду.- Странная радуга зимой! Сегодня заметили на Белинке. А вы видели? – поинтересовался нижегородец в паблике «Регион-52 | Нижний Новгород».Однако хоть эффект гало и похож на радугу, но это вовсе не одно и то же явление. Гало - это оптическая иллюзия, которая возникает при низких температурах и повышенной влажности. В частности, лучи света преломляются в кристаллах льда, находящихся в атмосфере, и образуют дугу вокруг Солнца.- Вот такая красота на небе, - поделились впечатлениями в паблике «Балахна Live».В паблике «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» даже поделились видео, призвав горожан посмотреть в окно, чтобы понаблюдать за зрелищным явлением.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!