«Как огромный мыльный пузырь»: Солнечное гало увидели в небе нижегородцы

Оптический эффект и впрямь похож на гигантский мыльный пузырь. Фото: Мария Шитова

Солнце с радужным нимбом наблюдали накануне в небе над Нижним Новгородом. Необычное атмосферное явления смогли увидеть и запечатлеть жители микрорайона «Цветы». Своими снимками они поделились в соцсети.

На кадрах видно, как в ясном голубом небе вокруг солнца отчетливо просматривается световой ореол.

Эффект гало с другого ракурса. Фото: Таня Кочетова

«Красота», «Как огромный мыльный пузырь!» - тут же поделились впечатлениями нижегородцы.

Явление, которое привело в восторг жителей микрорайона, называется эффект гало. Эта оптическая иллюзия похожа на радугу и возникает при определенном сочетании нескольких факторов: морозная погода и повышенная влажность. Лучи света преломляются, проходя сквозь находящиеся в атмосфере ледяные кристаллы, и дают такое зрелищное и красивое свечение вокруг солнца.

Эта зима частенько балует нижегородцев необычными атмосферными явлениями. Так, недавно эффект гало и вертикальное солнце наблюдали жители Арзамаса, а еще чуть раньше, когда в Нижегородской области стояли тридцатиградусные морозы, жители Дзержинска ночью могли увидеть другое потрясающее зрелище – там в небе над городом вырос целый световой лес.