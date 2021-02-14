Прошедшие накануне снегопады в Нижнем Новгороде стали для горожан настоящим испытанием на прочность. Огромные заторы на дорогах, застрявшие в снегу автобусы и буксующая дорожная техника – все это стало для горожан серьезной проблемой. Рассказываем, каковы последствия снегопада в Нижнем Новгороде 13 февраля 2021.Несмотря на то, что о снегопаде нижегородцев предупредили заранее, к столь масштабным последствиям город оказался не готов. В первый день стихии, 12 января, на трассы вообще вышло только чуть больше 90 единиц техники. Для сравнения, в обычные дни на трассах трудится около 250 единиц техники. Так что нижегородцам пришлось во многом справляться своими силами. Первыми на себе это ощутили магазины стройматериалов и техники, где начали массово скупать лопаты для уборки снега.- В эти дни продажи подскочили почти на треть, - рассказал «Комсомолке» в одном из нижегородских магазинов. – Разумеется, первыми расхватали самый ходовой товар, имеющий хорошее соотношение по цене-качеству. Те лопаты, что стоили около 500 рублей, сейчас уже кончились.Уже на следующий день, 13 февраля, дорожные службы исправились – на дороги вышли 368 единиц техники. Однако справиться с последствиями снегопада в Нижнем Новгороде 13 февраля 2021 не удалось даже этими силами. В результате, было принято решение ввести режим ЧС.- С 13 февраля до особого распоряжения мэра в Нижнем Новгороде введен режим чрезвычайной ситуации, - было подписано постановление городской администрации. – В связи с этим все дорожные службы Нижнего Новгорода переведены на круглосуточный режим работы.Чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией, решено даже привлечь военных – для этого городская администрация намерена обратиться в войсковую часть 64 120 в Кстове. Специальная колонна военной техники должна будет прибыть в Нижний Новгород.