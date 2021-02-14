Прошедшие в Нижнем Новгороде снегопады оказались столь масштабными, что в городе было решено ввести режим чрезвычайной ситуации. Рассказываем, сколько продлится режим ЧС в Нижнем Новгороде, введенный с 13 февраля 2021.- Режим ЧС в Нижнем Новгороде с 13 февраля 2021 введен до особого распоряжения мэра города, - сообщается в постановлении городской администрации. – Это позволит проводить своевременную уборку снега и поддерживать надлежащее состояние улично-дорожной сети. Как ожидается, благодаря этому удастся избежать заторов и наладить бесперебойную работу общественного транспорта.Тем временем все дорожные службы Нижнего Новгорода переведены на круглосуточный режим работы. Чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией, решено даже привлечь военных – для этого городская администрация намерена обратиться в войсковую часть 64 120 в Кстове. Специальная колонна военной техники должна будет прибыть в Нижний Новгород.Напомним, последние пару дней в Нижнем Новгороде действительно был сильный снегопад. Жителям города пришлось самим взяться за лопаты и чистить улицы, а некоторые даже сами толкали рейсовые автобусы.