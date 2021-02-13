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На выходных дорожные службы продолжат уборку улиц Нижнего Новгорода от снега

Сегодня, 13 февраля, на расчистку дорог вышли 368 единиц техники
Кристина БЕРБАСОВА
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Только из Нижегородского района за сутки вывезли больше 6 500 кубометров снега. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Только из Нижегородского района за сутки вывезли больше 6 500 кубометров снега. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде уже второй день подряд продолжает бушевать снегопад. И самое интересное, что ясная погода без осадков ожидается только к понедельнику, поэтому выходные для дорожных служб пройдут в напряженном режиме. Так, только за прошедшие сутки с улиц города было вывезено свыше 25 тысяч кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Ночью силы дорожных служб были сосредоточены на вывозе снега. Спасибо водителям, которые убрали автомобили с центральных улиц, - подчеркнул глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Вчера в уборке города от снега принимали участие 370 единиц техники днём и около 340 – в ночную смену. Сегодня убирать и вывозить снег из города продолжают 368 машин.

Также напоминаем, что до 09:00 17 февраля запрещена парковка и остановка автомобилей на улице Алексеевской, Верхне-Волжский и Нижне-Волжской набережных, улицах Минина и Горького, площади Горького, а также улицах Пискунова, Рождественской, Октябрьской, Добролюбова, Ильинской и Ковалихинской. Временное изменение нужно для того, чтобы машины не мешали уборке дорог от снега.

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