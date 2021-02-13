«Виртуальная» Ирина Пегова прочитает сказку своим поклонникам в День всех влюбленных

Известная актриса Ирина Пегова вновь выступит перед жителями своей родной Выксы в Нижегородской области. Правда, на этот раз виртуально. 14 февраля, в День всех влюбленных, она в сопровождении оркестра прочитает сказку Андерсена «Дикие лебеди» в виртуальном концертном зал ДК имени Лепсе в Выксе.Попасть на это выступление можно совершенно бесплатно. Главное, успеть зарегистрироваться – для этого достаточно написать дату, время сеанса и количество зрителей в комментарии к афише в группе концертного зала.К слову, актриса частенько радует родную Выксу своими выступлениями. К примеру, в прошлом году 9 марта она представляла в том же ДК имени Лепсе спектакль «Культурное вторжение». Правда, тогда мероприятие было корпоративным. Заказчиком стал Выксунский металлургический завод. О грядущем выступлении поклонники узнал только из инстаграмма звезды.- Или поспать в шесть часов утра (всего час полета [на самолете]) или стихи поучить целый час? - обратилась артистка за советом к подписчикам. - С одной стороны нужно много нового выучить для спектакля «Культурное вторжение», который пройдет в моем родном городе Выкса 9 марта. Или выспаться перед сегодняшней сменой в кино?ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНаталья Бочкарева: горячие фото звезды сериала «Счастливы вместе»Публикуем лучшие снимки (подробности)Наталья Водянова: горячие фото самой знаменитой супермоделиПубликуем лучшие снимки (подробности)