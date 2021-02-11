Наталья Водянова: горячие фото самой знаменитой супермодели. ФОТО: https://www.instagram.com/natasupernova

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова по праву считается одной из самых элегантных и стильных звезд мировых подиумов. Излишне откровенные наряды и чересчур смелые эксперименты – все это не про нее. Однако если уж супермодель приоткрывает «чуть больше», чем привыкла, можете быть уверены – вы увидите образец чувственности и грации. Лучшая коллекция редких снимков в нашей подборке – Наталья Водянова, горячие фото.

ФОТО: https://www.instagram.com/natasupernova

ФОТО: https://www.instagram.com/natasupernova

Мать пятерых детей, Наталья Водянова редко балует своих поклонников откровенными снимками. Даже на пляже она предпочитает закрытые купальники брендовых марок. Впрочем, изящество линий и красоту силуэта модели не спрятать даже в самом строгом наряде.

ФОТО: https://www.instagram.com/natasupernova

ФОТО: https://www.instagram.com/natasupernova

Главной гордостью «российской Золушки» считаются умопомрачительно длинные ноги. Едва ли не самый популярный вопрос в инстаграмме супермодели – какая же длина ваших ног? Открыто на этот вопрос она никогда не отвечала. Но известно, что рост Натальи Водяновой – 176 сантиметров, а вес – 58 килограммов. При этом, как ни странно, в ТОП самых длинноногих красавиц супермодель не попадала ни разу. А жаль.

ФОТО: https://www.instagram.com/natasupernova

ФОТО: https://www.instagram.com/natasupernova

Несмотря на свои строгие наряды и поистине европейскую элегантность, Наталью Водянову невозможно упрекнуть в закрытости или неискренности. Судите сами, она пускает своих подписчиков в святая святых – в ванну и спальню. Поделиться снимком без макияжа для нее обычное дело. Главное, внимательно следить за ее страницей в Инстаграм. И тогда вы точно сможете увидеть необычную коллекцию Наталья Водянова, горячие фото.

ФОТО: https://www.instagram.com/natasupernova