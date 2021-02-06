Наталья Бочкарева: горячие фото звезды сериала «Счастливы вместе». ФОТО: https://www.instagram.com/p/CDvhsKKJYNB/

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева всегда считалась одной из самых эпатажных и ярких актрис нашего времени. Она никогда не стеснялась неожиданных нарядов и откровенных снимков. Мы собрали для вас самые горячие фото Натальи Бочкаревой.

ФОТО: https://www.instagram.com/natalia_bochkareva_official/

Актриса нередко балует своих поклонников горячими фото в купальниках. Причем неважно, где они сделаны – на море, в бассейне или в…пустом джакузи.

ФОТО: https://www.instagram.com/natalia_bochkareva_official/

- А вы также как и я любите бултыхаться в пустом джакузи? Нравятся очень водные процедуры, если выбирать спорт – то это беговая дорожка и бассейн - где в воде есть обязательно гидромассаж. Штука — вещь! – делилась впечатлениями со своими подписчиками звезда.

ФОТО: https://www.instagram.com/natalia_bochkareva_official/

Еще один источник горячих фото – это многочисленные фотосессии актрисы. Соблазнительные наряды, впечатляющий макияж и неожиданные образы – все это можно увидеть на снимках актрисы.

ФОТО: https://www.instagram.com/natalia_bochkareva_official/

- Как вам образ на этой фотографии? Оставляйте огонёк, если понравился, - нередко призывает она поклонников. - С холодами в таком чудесном наряде не справиться. Но чувствуешь себя безумно уверенной! Так и хочется сказать: «Женщины правят миром!»

ФОТО: https://www.instagram.com/natalia_bochkareva_official/

Стоит отметить, что обсуждать ее снимки в инстаграмме обожают не только женщины, но и мужчины. И понятно почему – ее посты часто становятся настоящей дискуссий с мужской частью ее аудитории.

ФОТО: https://www.instagram.com/natalia_bochkareva_official/

- После одного из моих постов о женской красоте, прочла несколько ваших комментариев (преимущественно от мужской половины подписчиков) о том, что в девушке важна не только косметика и способность красиво выглядеть, но и фигура, - делилась актриса.

ФОТО: https://www.instagram.com/natalia_bochkareva_official/

Ну, а в особенных случаях она не прочь порадовать своих подписчиков даже фотографиями из спальни. Заглянуть в святая святых точно не возражает ни один из поклонников.

ФОТО: https://www.instagram.com/natalia_bochkareva_official/

Каждый снимок неизменно вызывает множество лайков и восторженных откликов со стороны поклонников.