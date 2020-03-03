Актриса Ирина Пегова анонсировала свой приезд в Выксу

Звезда фильма «СуперБобровы» Ирина Пегова снова наведается на малую родину. Свой приезд в маленький промышленный городок Выкса знаменитость анонсировала в Инстаграме.

pegovairina Поспать в шесть часов утра или стихи поучить?

- Или поспать в шесть часов утра (всего час полета [на самолете]) или стихи поучить целый час? - обратилась артистка за советом к подписчикам. - С одной стороны нужно много нового выучить для спектакля «Культурное вторжение», который пройдет в моем родном городе Выкса 9 марта. Или выспаться перед сегодняшней сменой в кино?

Фанаты тут же поинтересовались, где именно Ирина собирается выступать в Выксе. Та ответила: «В Лепсе», имея в виду Дворец культуры имени Лепсе. Однако никакого мероприятия в афише ДК с участием артистки МХТ имени Чехова не значится.

Как стало известно «КП-Нижний Новгород», Ирина Пегова действительно выйдет на сцену местного ДК. Но мероприятие будет корпоративным. Заказчик - Выксунский металлургический завод.

Отметим, что до визита на малую родину актриса будет находиться на съемках в Гороховце Владимирской области. Там вовсю снимается новогодняя комедия «Только серьезные отношения» с Ириной Пеговой и Александром Робаком в главных ролях.

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