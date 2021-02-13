За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 439 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области почти достигло 90 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 89 996.При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 81 984 человека. За последние сутки выписали 445 нижегородцев.К сожалению, с болезнью за сутки не справились 14 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 2 273 нижегородца. Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе. Примечательно, что в 21 районе региона новых заражений за сутки не выявили вовсе.Напомним, вчера мы рассказывали, что в Нижегородской области внесли новые изменения в Указ \\"о введении режима повышенной готовности\\". Теперь разрешена работа фудкортов, детских центров и не только.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!