У 439 нижегородцев диагностировали коронавирус

По последним данным на 12 февраля, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 439 жителей. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 89 996 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

К хорошим новостям: 445 нижегородцев побороли болезнь за последние сутки. Показатели выздоравления устойчивые. Суммарно 81 984 человека в регионе излечились от COVID-19 полностью.

По информации Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, на сегодня для лечения больных с пневмонией и ОРВИ в медучреждениях региона предусмотрено 4 757 коек. Более 3 тысяч из них обеспечены кислородом, аппаратами ИВЛ – 805. Около 24% областного коечного фонда для лечения подобных больных свободно. Напомним, что коечный фонд перепрофилируется поэтапно – в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Порядка 3,7 тысячи человек сейчас лечатся амбулаторно. То есть их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Другие, их около 2,8 тысячи, госпитализированы.

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