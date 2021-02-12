Работу фудкортов и детских центров разрешили в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс новые изменения в Указ "о режиме повышенной готовности". На этот раз разрешена работа фудкортов в ТЦ, детских развлекательных центров и аквапарков, аттракционов и конгрессно-выставочная деятельность. Конечно, их работа по-прежнему будет протекать с некоторыми ограничениями: например, ношением масок и соблюдением социальной дистанции. Информацией о нововведениях Глеб Никитин поделился в своём официальном аккаунте в Instagram.

— Сегодня мы изменили максимально разрешённое число зрителей. Теперь оно составляет не 40%, а 60%, — пишет глава региона, рассказывая об опере "Свадьба Фигаро", которую нижегородцы уже могут посетить. — С 15 февраля общепит может обслуживать гостей в зале с 6 утра до 3 часов ночи. Увеличивается максимальное число посетителей не только не только в театрах, но и в кинотеатрах. На спортивных мероприятиях количество зрителей определяется исходя из вместимости трибун.

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