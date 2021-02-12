Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 12 февраля 2021 года: в 10 районах региона не выявили новых заболевших Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 454 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 89,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 89 557.

При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 81 539 человек. За последние сутки выписали 434 нижегородца.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 14 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 2 259 нижегородцев. Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе. Примечательно, что в 10 районах региона новых заражений за сутки не выявили вовсе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, вчера мы рассказывали, что прирост смертности в Нижегородской области оказался одним из самых низких в ПФО. Глеб Никитин прокомментировал статистику, обнародованную Росстатом.

А также стало известно, что на ремонт и техническое оснащение Балахнинской ЦРБ выделят 218 миллионов рублей до 2025 года.

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