Прирост смертности в Нижегородской области один из самых низких в ПФО

В Нижегородской области зафиксирован один из самых низких показателей прироста смертности среди субъектов Приволжского федерального округа. Это стало известно благодаря опубликованной статистике Росстат по общему приросту смертности за 2020 год. Обнародованные данные прокомментировал губернатор Нижегородского региона Глеб Никитин:

– Это главный показатель того, как регионы справились с пандемией. Среди субъектов ПФО прирост смертности ниже, чем в Нижегородской области, только ещё у двух регионов: наш регион входит в тройку тех, где этот показатель самый низкий, – 17,4%. В числе 15 регионов страны с городом-миллионником в составе Нижегородская область – одна из шести, где прирост смертности ниже среднероссийского (18%). Те субъекты федерации, которые продемонстрировали показатели чуть лучше, либо представляют собой агломерации меньшего размера, либо находятся на большем удалении от столиц. И это при том, что по численности заболевших коронавирусом Нижегородская область стабильно находилась в четвёрке.

По словам главы региона, своевременно принятые меры в особенности помогли сдержать прирост смертности.

– За этот результат я искренне благодарю наших врачей и всех, кто берёг себя и окружающих, – резюмировал Глеб Никитин.

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