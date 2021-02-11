В 10 районах Нижегородской области не выявили новых больных коронавирусом

За прошедшие сутки в 10 районах Нижегородской области не обнаружили новых случаев заражения коронавирусом. Тем временем 81 539 жителей региона, у которых прежде был подтверждён диагноз COVID-19, уже здоровы.

– По последней информации на 11 февраля, общее число заражённых коронавирусом в Нижегородской области составило 89 557 человек. Из которых 38 808 проживают в областном центре, а оставшиеся 50 749 – в районах и городских округах региона, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Говоря конкретнее, коронавирус зафиксирован у 7 022 жителей Дзержинска, у 4 647 – в г.о.г. Бор, у 2 535 – в Павловском районе, у 2 442 – в Балахнинском, у 2 127 – в Выксунском, у 2 109 – в Городецком, у 1 940 – в Богородском, у 1 534 – в Шахунском, у 1 502 – в Кулебакском, у 1 491 – в Кстовском, у 1 431 – в Шатковском, у 1 289 – в Володарском, у 1 232 – в Лысковском, у 1 187 – в Уренском, у 1 183 – в г.о.г. Арзамасе, у 1 120 – в Семёновском районе и у 1 034 – в Навашинском.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил муниципалитетам мобилизоваться для борьбы с эпидемией и усилить работу муниципальных оперативных штабов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нижегородцев протестируют на ВИЧ на рабочих местах.

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