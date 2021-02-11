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Балахнинскую ЦРБ отремонтируют за 218 млн рублей

Также эти средства пойдут на техническое переоснащение больницы
Дарья ЯЗЕВА
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Балахнинскую ЦРБ отремонтируют за 218 млн рублей

Балахнинскую ЦРБ отремонтируют за 218 млн рублей

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

218 миллионов рублей выделят до 2025 года на ремонт и переоснащение Балахнинской центральной районной больницы. Средства будут поступать в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщил губернатор Нижегородского региона Глеб Никитин.

— Год назад посещал это медицинское учреждение. Больница находилась не в лучшем состоянии. За прошедший год уже были проведены ремонтные работы на сумму около 12 миллионов рублей. В частности, в порядок привели кровлю на нескольких корпусах. Более 112 миллионов будет выделено на ремонт в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Это позволит провести капремонт на наиболее сложных участках, — заверил Глеб Никитин.

А также отметил, что транспорт тоже будет закупаться на выделенные финансы. В конце прошлого года в Балахнинскую ЦРБ уже поступили шесть новых автомобилей. А 2021 планируется закупить ещё 13 машин.

— До 2025 года планируем значительно обновить диагностическую базу: в Балахнинскую ЦРБ закупят цифровой рентгеновский аппарат, два современных аппарата УЗИ, эндоскопические стойки. На эти цели предусмотрено более 55 миллионов рублей, — обозначил глава региона.

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