Чуть больше недели Нижний Новгород сходит с ума от погодных условий, накрывших весь Нижегородский регион. Но в особенности от обильных снегопадов, сугробов по колено и пробок на дорогах как следствие всего этого. Ранее мы рассказывали, как город справлялся со снежным коллапсом. А теперь главный вопрос: погода в Нижнем Новгороде 8-14 февраля — какой она будет?Сегодня, понедельник, 8 февраля, синоптики обещают нам ясное солнечное небо на протяжении всего дня. Температура воздуха \\"по ощущениям\\" может дойти до всех -30 градусов утром, хотя по факту не опустится ниже -22 градусов. Днём разве что чуть потеплеет до -18. В течение дня ветер изменит своё направление: с северо-западного на западное. А его скорость сначала поднимется практически до 5 метров в секунду, а к вечеру опустится до 3,3 метра. Влажность воздуха будет варьировать от 70% до 77%, а атмосферное давление — от 750 миллиметров ртутного столба до 755.Вторник, 9 февраля, примет эстафету ясной и солнечной погоды у понедельника, но только на один рабочий день. К вечеру ясное утреннее небо затянется облаками. Синоптики прогнозируют пасмурный вечер. Температура воздуха, согласно прогнозам, опустится максимум до -22 градусов. \\"По ощущениям\\" может быть как -26. Ветер усилится к ночи: с двух метров в секунду он разгонится до 4,5 метра. Влажность воздуха повысится с 76% до 82%, а атмосферное давление будет держаться на уровне 755-757 миллиметров ртутного столба.Среда, 10 февраля, ничего не возьмёт от предыдущих солнечных дней. В течение суток, если верить синоптикам, будет идти небольшой снег. Столбики термометров продержатся на уровне -16-13 градусов весь день, а ночью опустятся до -18. Ветер восточного направления все сутки будет задувать со скоростью от пяти до 5,5 метра в секунду. Влажность воздуха составит 79-83%, а атмосферное давление — 754 миллиметра ртутного столба.В четверг, 11 февраля, все показатели будет практически теми же, за исключением скорости ветра. Она существенно понизится до 1,5-1,8 метра в секунду. Температура воздуха на улице ожидается -18-15 градусов.Пятница, 12 февраля, отличится снежной погодой. К вечеру небольшой снег, как обещают синоптики, перейдёт в обильный снегопад. Зато температура поднимется до -12 к ночи. Вот только за счёт увеличения скорости ветра до 5,3 метра в секунду ощущаться она может как -20-18.И наконец выходные, суббота и воскресенье. 13 и 14 февраля погода не будет кардинально отличаться от погоды за всю неделю. В Нижнем Новгороде также будет идти снегопад, температура воздуха составит -12-10 градусов. Максимальная скорость ветра может достичь 3,5 метра в секунду — это меньше, чем в будние дни.Солнечной погоды в выходные, увы, ждать не стоит. Небо будет затянуто облаками — в этом году февраль позволит насладиться снегопадами досыта.Кстати, согласно данным \\"Яндекс.Погоды\\", световой день значительно удлинился за последние недели. А на неделе 8-14 февраля закат солнца сдвинулся к пяти часам вечера и даже на несколько минут позднее.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!