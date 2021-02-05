Толпы людей на остановках и толкающие маршрутку пассажиры: Как Нижний Новгород переживает снежный коллапс

Нижний Новгород накрыл транспортный апокалипсис утром 5 февраля. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Сегодня на дорогах Нижнего Новгорода официальный ад!», - подобными разговорами в эту пятницу пестрят все местные интернет-сообщества. Кажется, в городе только ленивый не говорит о последствиях снегопада. Еще бы: метель, обрушившаяся на Нижний Новгород минувшей ночью, стерла с лица земли дороги и оставила одни направления. Такими их и застали утром нижегородцы, вышедшие на работу.

«Сегодня такая жесть по всему городу, живем, словно в глухой деревне - ни дороги, ни тротуары не чищены!», - возмущена одна из жительниц проспекта Кораблестроителей.

Утром нижегородцы добирались до работы "козьими тропками". Фото: СОЦСЕТИ

Транспортный апокалипсис

Но если по тротуарам люди хоть как-то могли передвигаться «козьими тропками», то автомобильные дороги встали намертво: в утренний час пик город сковали десятибалльные пробки, которые сохранялись вплоть до 10 часов. Водители признавались, что ехали расстояние в 4-5 километров по 1,5-2 часа.

Пробки 10 баллов в Нижнем Новгороде утром 5 февраля. Фото: Яндекс.Пробки

Буксовали не только машины, но и общественный транспорт. Жители Кузнечихи сняли на видео, как в районе остановки «улица Рокоссовского» маршрутки и автобусы не могут тронуться, шлифуя колесами наледь на дороге.

В интернете набирает популярность видеоролик, на котором нижегородцы толкают застрявшую маршрутку. Пассажиры ПАЗика не растерялись, вышли и стали помогать водителю выбраться из снежного плена. Вот это мы понимаем – сплоченность и взаимовыручка!

Серьезные перебои в работе общественного транспорта стали причиной скопления огромной толпы людей на остановке на площади Горького. Утром здесь было просто невообразимое количество нижегородцев, которые очень хотели уехать на работу. Фото, которое очевидцы выложили в соцсети, впечатляет.

Толпа людей на остановке "пл. Горького" ждет транспорт. Фото: паблик "Типичный Нижний Новгород"

Число аварий зашкаливает

Серьезно осложняло ситуацию огромное количество ДТП: кто-то не успел вовремя затормозить, кого-то занесло. И вот уже собралась многокилометровая пробка.

Пробка на улице Ванеева утром 5 февраля. Фото: Анна Мазуренко

В селе Запрудном Кстовского района сегодня утром столкнулись снегоуборочная машина, фура и легковушка. Информации о пострадавших пока нет.

ДТП в Запрудном: столкнулись снегоуборочная машина, фура и легковушка. Фото: СОЦСЕТИ

На улице Березовской в Нижнем Новгороде трамвай №6 столкнулся с легковушкой, из-за чего все трамваи встали.

ДТП с трамваем на улице Березовской. Фото: паблик "Типичный Нижний Новгород"

В районе Борского моста из-за снежного наката фуры не могли заехать на переправу, подвергая опасности других водителей.

Фуры буксуют на подъездах к Борскому мосту. Фото: паблик "Регион 52"

«Дороги в снегу. Колеса буксуют», - писали очевидцы в соцсетях.

Мэрия: Дороги были обработаны еще до начала снегопада

От переизбытка чувств нижегородцы сегодня буквально завалили соцсети чиновников жалобами на плохую уборку дорог. Только на портале «Антиснег» было оставлено почти три тысячи заявок. Больше всего жалоб поступает от жителей Советского района. Пока одни нижегородцы негодуют и всячески пытаются коммунальщиков заставить работать, другие горожане восхищаются работой дворников. Традиционно это происходит на Автозаводе.

«У нас, как всегда, все вычищено до асфальта уже с самого утра. Дворники молодцы!», - написала в местном паблике жительница улицы Дьяконова. Другие автозаводцы тут же присоединились к отзыву и подтвердили, что в их районе – на разных улицах - действительно убираются на совесть.

Жители Автозаводского района довольны качеством уборки снега во дворах. Фото: Михаил Карпов

В мэрии между тем отчитались, что снегоуборочная техника сегодня работает в усиленном режиме. 5 февраля на борьбу со снегом вышли 340 единиц техники и более 800 дорожных рабочих.

«До начала снегопада дороги были обработаны противогололедными материалами. В первую очередь была произведена обработка проезжей части центральных автомобильных дорог, мостов, путепроводов, съездов, затем – второстепенных дорог и внутридворовых территорий. За ночь было использовано более 1 500 тонн пескосоляной смеси и 22 тонны соли для предотвращения гололеда», – сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Виталий Ковалев.

Пробки в Нижнем Новгороде утром 5 февраля. Фото: Александр Романов

По данным департамента, за минувшие сутки с дорог Нижнего Новгорода было вывезено почти 13 тысяч кубометров снега. Эта работа будет продолжена сегодня и в выходные, в связи с чем нижегородцев просят не оставлять свои автомобили на проезжей части, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки" на 13:00, заторы на дорогах Нижнего Новгорода оцениваются в 7 баллов. Город замер в ожидании вечера.