Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 9 февраля 2021 года: 21 тысяча нижегородцев сделала прививку от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 465 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 88 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 88 190.

При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 80 218 человек. За последние сутки выписали 427 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 11 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 2 221 нижегородец. Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе. Примечательно, что в 23 районах региона новых заражений за сутки не выявили вовсе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, ранее мы сообщали, что уже 21 тысяча нижегородцев сделали прививку от коронавируса.

Кроме того, 270 классов закрыты на карантин в Нижегородской области. Больше половины из них – в школах Нижнего Новгорода.

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