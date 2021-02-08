270 классов закрыты в Нижегородской области на карантин

По данным на 5 февраля, в Нижегородской области закрыты на карантин по ОРВИ и коронавирусу 270 классов в 166 школах региона. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

- В настоящее время карантин действует в 270 классах и 166 школ, - рассказали в ведомстве. – Из них 150 классов закрыты в школах Нижнего Новгорода. Также ограничения введены в 120 группах 100 детсадах Нижегородской области.

Полностью закрыты на карантин из-за ОРВИ две школы в Вадском и Шатковском районах и один детсад в Гагинском районе.

Напомним, ранее мы писали, что за последние сутки в Нижегородской области было выявлено еще 465 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных на сегодняшний день составляет 88 190 человек. К слову, ранее мы писали, что в области на вакцинацию от коронавируса записались уже около 42 тысяч жителей. 21 тысяча человек уже сделали прививку от Covid-19/