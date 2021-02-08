В 23 районах Нижегородской области не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

В 23 районах Нижегородской области за последние сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном минздраве.

- По данным на 8 февраля, общее число зараженных в Нижегородской области составило 88 190 человек, - говорится в сообщении. – Почти половина из всех заболевших проживает в Нижнем Новгороде – 38 158 человек. Остальные 50 032 человека распределены по районам Нижегородской области. Лидерами по числу заболевших в регионе остаются Дзержинск (6 898 человек), Бор (4 617 человек) и Павловский район (2 488 человек).

Напомним, ранее мы писали, что за последние сутки коронавирус был выявлен у 465 нижегородцев. Общее число зараженных на сегодняшний день составляет 88 190 человек. К счастью, растет и положительная статистика. За последние три дня из нижегородских больниц с отрицательными результатами анализов были выписаны 1 294 человека.