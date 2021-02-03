«В главной роли она сама»: В Нижнем Новгороде сняли фильм с участием Татьяны Тимофеевой, застреленной мужем-тираном

В Нижнем Новгороде сняли фильм с участием Татьяны Тимофеевой, застреленной мужем-тираном. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде сняли фильм с участием дизайнера Татьяны Тимофеевой, убитой мужем-тираном прямо в центре города.

Напомним, эта жуткая история произошла 18 декабря 2020 года на улице Суетинской. Там известный бизнесмен на глазах у маленькой дочери сначала расстрелял жену, а потом свел счеты с жизнью. Как рассказали друзья семьи, последние полгода Татьяна тщетно пыталась прервать с ним отношения: подала на развод, обратилась в полицию. Все это не раз становилось поводом для скандалов, финальной точкой в которых стала кровавая расправа. С тех пор прошло уже больше месяца. Тяжелее всего этот период дался ее дочери.

- Танина дочь сейчас вместе с любимой бабушкой, часто приезжают Танин брат и его жена. Внешне девочка в относительном порядке: играет, рисует. Скоро она начнет терапию у детского психолога, - рассказала ее подруга-блогер Таня Танк. - Танин давний друг Андрей планирует к дню рождения Тани 16 февраля выпустить фильм "Пять секунд до счастья", где Таня снялась в главной роли. Его съемки они начали в 2011 году, но он так и не был завершен. Сейчас Андрей с коллегами доделывает фильм.

Свои последние годы Татьяна посвятила созданию новых моделей одежды. И друзья решили продолжить ее дело.

Известный бизнесмен на глазах у маленькой дочери сначала расстрелял жену, а потом свел счеты с жизнью Фото: СОЦСЕТИ

- Мы понимаем, что никто и никогда не сможет заменить нашу Таню. Но остались готовые лекала и по ним можно сшить все то, что уже полюбилось многим, - объясняют знакомые дизайнера. - Кроме того, есть новые разработки Тани, некоторые из них даже готовы к продаже.

Все вырученные средства от продажи этой одежды пойдут на специальный счет, который друзья откроют на имя Таиной дочки. Этими деньгами она сможет воспользоваться, когда достигнет совершеннолетия.

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