За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 476 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 76 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 76 287.При этом за последние 24 часа 453 человека из тех, у кого ранее был диагностирован коронавирус, побороли болезнь полностью. По последним данным, в Нижегородской области выздоровели уже 68 592 жителя.К сожалению, с болезнью не справились 13 человек. Суммарное число жертв COVID-19 в регионе – 1 865 нижегородцев. Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе. Примечательно, что в 19 районах области новых заражений не выявили вовсе.Напомним, мы сообщали, что на время крещенских купаний в Нижегородском регионе ввели коронавирусные ограничения.Кроме того, нижегородские власти рассказали, кому нельзя делать прививку от COVID-19.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!