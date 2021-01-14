Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал решение координационного штаба о коронавирусных ограничениях, касающихся организации крещенский купаний в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.- В числе требований числятся соблюдение социальной дистанции, масочный режим в помещениях, ограничение одновременного присутствия людей в местах переодевания и в иорданях, присутствие волонтеров или сотрудников контролирующих органов, - говорится в сообщении.Вместе с тем, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посоветовал нижегородцам отказаться в этом году от участия в крещенских купаниях.- Стоит вспомнить об истинном смысле и значении Крещения. Приобщиться к празднику можно и дома, главное - беречь свое здоровье и здоровье близких, - призвал Глеб Никитин.Также специалисты советуют отказаться от крещенских купаний людям, входящим в группу риска по состоянию здоровья.