За прошедшие сутки в 19 районах Нижегородской области не обнаружили новых случаев заражения коронавирусом. Тем временем 68 592 жителя региона, у которых прежде был подтверждён диагноз COVID-19, уже здоровы.– По последней информации на 14 января, общее число заражённых коронавирусом в Нижегородской области составило 76 287 человек. Из которых 33 102 проживают в областном центре, а оставшиеся 43 185 – в районах и городских округах региона, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Говоря конкретнее, коронавирус зафиксирован у 6 152 жителей Дзержинска, у 4 143 – в г.о.г. Бор, у 2 326 – в Павловском районе, у 2 197 – в Балахнинском, у 1 939 – в Городецком, у 1 909 – в Выксунском, у 1 687 – в Богородском, у 1 383 – в Кулебакском, у 1 276 – в Кстовском, у 1 228 – в Шатковском, у 1 133 – в Шахунском, у 1 091 – в Володарском, у 1 066 – в Лысковском и у 1 039 – в г.о.г Арзамасе.Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил муниципалитетам мобилизоваться для борьбы с эпидемией и усилить работу муниципальных оперативных штабов.Напомним, сегодня мы рассказывали, что Нижегородская область ожидает поставки более чем 150 тысяч доз вакцины от коронавируса до конца текущего месяца.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!