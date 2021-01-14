В Нижнем Новгороде началась запись на прививку от коронавируса. На сегодняшний день заявки подали уже 13 тысяч нижегородцев. Правда, вакцинацию могут пройти не все. Рассказываем, кому нельзя делать прививку от коронавируса в Нижнем Новгороде.- Вакцинации всегда предшествует обязательный осмотр врача и сбор анамнеза, - рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. - Если, например, ко второму этапу вакцинации у человека имеются катаральные явления – заложен нос, болит голова, нарушался режим сна и отдыха – по таким критериям берется медицинский отвод и прививка переносится на более поздний срок.Существует целый перечень ограничений, при которых запрещено делать прививку от коронавируса.- Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также обострения хронических болезней.- Нетяжелые ОРВИ, острые инфекционные заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Вакцинация допускается после нормализации температуры.- Беременность и период грудного вскармливания. Прививка возможна только после завершения ГВ.- Также пока не вакцинируются граждане в возрасте до 18 лет.