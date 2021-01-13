Очередная скандальная история произошла в Нижнем Новгороде – здесь молодая девушка пожаловалась на издевательства со стороны отчима. По ее словам, вот уже несколько лет он держит в страхе всю ее семью.- Представьте, что на вас, на ваших близких наставлено дуло пистолета. Неприятно, правда? Наша семья в этом аду живет уже несколько лет, - пишет нижегородка Валерия Ельмесьева. - А оказались мы в нем из-за отчима, который был мужем моей мамы с 2015 по 2017 годы. У нас есть все основания предполагать, что в любой момент меня, брата, маму и даже моего сына могут убить либо сам отчим, либо чужими руками.По словам нижегородки, она не раз обращалась в правоохранительные органы, но помощи так и не дождалась. Поэтому сейчас была вынуждена обратиться с открытым письмом к нижегородцам. В противном случае она опасается повторения громкой истории с убийством Татьяны Тимофеевой. Напомним, в канун Нового года известный бизнесмен Вячеслав Тимофеев сначала расстрелял жену, а потом и сам свел счеты с жизнью. Как выяснилось позднее, он угрожал супруге на протяжении полугода.- Сейчас мой отчим проходит подозреваемым сразу по трем статьям: сначала была \\"кража\\" - просто ради психологического воздействия на маму, потом \\"причинение вреда здоровью\\" (напал на маму в подъезде, прыснув ей в глаза из газового баллончика), а затем и \\"поджог\\" - в ноябре 2019 сгорела дотла наша с братом любимая дачу. Она была построена еще нашим дедом, - вспоминает Валерия. - Ущерб оценили в 2,5 миллиона рублей. Эксперты на месте пожара установили, что это был криминальный поджог с двумя очагами возгорания.По мнению нижегородки, причина у всех этих нападений одна – отчим пытается отобрать квартиру у своей бывшей жены.- Не удалось шантажом, газлайтингом и угрозами убедить мою маму подарить ему квартиру, на которую у него нет и не было никаких прав. Поджог - вовсе не месть, как может показаться. Это предупреждение, - уверена девушка. - Добавлю, что у отчима есть внушительных размеров сейф с огнестрельным оружием.«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» уже направила запрос в правоохранительные органы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИзбивал жену и писал эротические сообщения 5-летней дочери: Знакомые рассказали о бизнесмене, убившем жену в центре Нижнего НовгородаПоследние полгода перепуганная женщина писала заявления в полицию, но дело так и не возбудили (подробности)Убивший жену и покончивший с собой в центре Нижнего Новгорода мужчина оказался известным бизнесменомМаленькая дочка пары осталась сиротой (подробности)В полиции объяснили, почему не предотвратили убийство нижегородки мужем-тираномЗнакомые убитой женщины рассказали, что ранее она обращалась за помощью в МВД (подробности)