За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 474 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области почти достигло 75 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 74 913.При этом за последние 24 часа 426 человек из тех, у кого ранее был диагностирован коронавирус, побороли болезнь полностью. По последним данным, в Нижегородской области выздоровели уже 67 220 жителей.К сожалению, с болезнью не справились 12 человек. Суммарное число жертв COVID-19 в регионе – 1 817 нижегородцев. Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе. Примечательно, что в 25 районах области новых заражений не выявили вовсе.Напомним, что сегодня все школьники Нижегородского региона вернулись к очному обучению. Исключение составили только 104 класса, которым предписано оставаться на карантине. Решение о возвращении учеников за парты было принято ещё в конце декабря 2020-ого.Также мы сообщали, что за период новогодних каникул в Нижегородской области выявили 53 нарушения \\"ковидных\\" требований.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!