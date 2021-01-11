104 класса в 69 образовательных организациях Нижегородской области ушли на карантин по коронавирусу и ОРВИ. Такие данные были сегодня озвучены региональным министерством образования.- Последняя информация по этому вопросу датируется 31 декабря 2020 года, - рассказали в ведомстве. – В соответствии с ней, ограничения действовали в 104 классах. Также карантин был введен в 88 группах 87 детских садов. Полностью закрыт на карантин по коронавирусу только один детский сад – в Шахунском районе.Напомним, ранее мы писали, что с сегодняшнего дня нижегородские школы вернулись к очному формату обучения. По данным регионального министерства образования, с зимних каникул 11 января вышли 779 из 890 нижегородских школ. Еще 111 школ остаются на каникулах.