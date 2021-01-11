В течение новогодних праздников в Нижегородской области проверили 194 объекта сферы развлечений на предмет соблюдения Указа губернатора \\"О режиме повышенной готовности\\". Рейды проводили сотрудники полиции и Росгвардии, а также представители органов местного самоуправления и органов исполнительной власти региона.А именно проверки проходили в кафе, ресторанах, барах, магазинах, кинотеатрах и на катках. На 19 объектах выявили суммарно 53 нарушения.В результате проверок возбуждено 19 дел об административном правонарушении и проведены 193 профилактические беседы.В общей сложности с 10 апреля прошлого года в регионе составили 290 109 протоколов, из которых 1445 — на юридические лица и ИП, 933 — на должностные лица, 26731 — на граждан. Провели 1 273 409 профилактических бесед. Всего суд рассмотрел 16 051 дело. Общая сумма назначенных штрафов равна 20 177 200 рублей, также суд вынес 9 522 предупреждения.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!